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Дополнительное время: Тодуа о возвращении большого футбола

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200605/1030268565/Dopolnitelnoe-vremya-Todua-o-vozvraschenii-bolshogo-futbola.html

Проживающий в Великобритании уроженец Абхазии, арбитр ConIFA, директор футбольной академии Unity Гиви Тодуа рассказал о том, как европейцы с нетерпением ждут возобновления футбольных чемпионатов после карантина.

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Дополнительное время: Тодуа о возвращении большого футбола

В Англии три месяца назад прекратился футбольный чемпионат и люди с нетерпением ждут его возобновления. В Германии игры уже возобновились

"На протяжении трех месяцев, пока ведущие европейские чемпионаты были на карантине, люди наблюдали за Чемпионатом Белоруссии. Потому что в Англии футбол – это культура, это образ жизни. Поэтому чемпионат Белоруссии набрал различные рейтинги, весь мир наблюдал за ним… Нас сегодняшний день спорт высших достижений получил разрешение восстановить тренировочный процесс. В плане соревнований пока есть ограничительные меры. Английская футбольная премьер-лига стала первым институтом, который взял на себя ответственность за проведение массовых мероприятий", - рассказал Тодуа.  

Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.



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