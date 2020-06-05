Дополнительное время: Тодуа о возвращении большого футбола

Проживающий в Великобритании уроженец Абхазии, арбитр ConIFA, директор футбольной академии Unity Гиви Тодуа рассказал о том, как европейцы с нетерпением ждут возобновления футбольных чемпионатов после карантина.

Радио Дополнительное время: Тодуа о возвращении большого футбола

В Англии три месяца назад прекратился футбольный чемпионат и люди с нетерпением ждут его возобновления. В Германии игры уже возобновились

"На протяжении трех месяцев, пока ведущие европейские чемпионаты были на карантине, люди наблюдали за Чемпионатом Белоруссии. Потому что в Англии футбол – это культура, это образ жизни. Поэтому чемпионат Белоруссии набрал различные рейтинги, весь мир наблюдал за ним… Нас сегодняшний день спорт высших достижений получил разрешение восстановить тренировочный процесс. В плане соревнований пока есть ограничительные меры. Английская футбольная премьер-лига стала первым институтом, который взял на себя ответственность за проведение массовых мероприятий", - рассказал Тодуа.

Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.