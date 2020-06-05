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Алексей Подберезкин

Эксперт оценил призыв Госдепа к России "убраться" с Ближнего Востока

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200605/1030269501/Ekspert-otsenil-prizyv-Gosdepa-k-Rossii-ubratsya-s-Blizhnego-Vostoka.html

Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Подберезкин рассказал, с какими планами связано это заявление.

Радио
Эксперт оценил призыв Госдепа к России "убраться" с Ближнего Востока

Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", считает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

"На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", - цитирует РИА Новости слова Шенкера, сказанные во время видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Шенкер также повторил тезис президента США Дональда Трампа о том, что предыдущая администрация "приветствовала приход русских в Сирию" на помощь лидеру страны Башару Асаду, полагая, что это "затянет русских в трясину".

"Режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал (американской администрации)", - сказал помощник госсекретаря.

По его словам, успех в Сирии подвигнул Россию к действиям в Ливии, где она сейчас "не играет продуктивной или стабилизирующей роли".

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя Госдепа.

"Это многозначительное замечание свидетельствует о том, что долгосрочная американская стратегия направлена на дестабилизацию режимов Ближнего и Среднего Востока, их превращение в бурлящий котел, когда можно ловить рыбку в мутной воде. Дестабилизация этого огромного региона, с точки зрения госдепартамента, носит приоритетный и долгосрочный характер. США сумели организовать широкую коалицию, в которую входят члены НАТО и ряд стран Ближнего Востока, поддерживающие политику США. Коалиция заинтересована в дестабилизации – им это выгодно. Но этому процессу мешает Россия. Кроме того, она содействует и стабилизации союзников США, таким как Саудовская Аравия. Эту страну американцы тоже бы дестабилизировали с удовольствием, но пока до нее дело не дошло", - считает Алексей Подберезкин.

По просьбе официальных сирийских властей Россия с 2015 года оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны.

Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию в Ливии и военную помощь сторонам конфликта не оказывает.



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