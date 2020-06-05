19:35 05 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.63
  • EUR77.97
Поиск
МИД РФ

Захарова о героизации нацизма: история не прощает забывчивость

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200605/1030273530/Zakharova-o-geroizatsii-natsizma-istoriya-ne-proschaet-zabyvchivost-.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выпуск в Чехии календаря с изображением нацистских лидеров и рассказала о новом докладе МИД о проявлениях неонацизма в мире.

Радио
Захарова о героизации нацизма: история не прощает забывчивость

Захарова отметила, что Россия обратила внимание на очередную вызывающую акцию по пропаганде нацистских символов в Чехии – календаря с изображением символов Третьего рейха, который был выпущен чешским издательством.

"В совокупности с нежеланием Чехии поддержать на площадке ООН ежегодную российскую резолюцию Генеральной ассамблеи о борьбе с героизацией нацизма, такая позиция выглядит весьма странно и вряд ли может быть оправдана. Прискорбно, что все это происходит на фоне развязанной в Праге кампании по дискредитации освободителя Чехословакии от нацизма маршала Конева и одновременно героизации оставивших в Европе кровавые следы приспешников СС из Русской освободительной армии. По всей видимости, некоторые представители чешских властей стали забывать и историю, и ее уроки. А как известно, такую забывчивость история не прощает", - рассказала Захарова.

Для того чтобы анализировать подобные тенденции, анализировать их, МИД России готовит доклад  о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма, сообщила Мария Захарова.

"В этом году  отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Выводы о них сделал Нюрнбергский трибунал, они однозначны и категоричны. Попытки практической реализации одной из идеологических основ национал-социализма – теории расового превосходства, вылились в десятки миллионов жертв. Сегодня мир становится свидетелем злонамеренных усилий по стиранию из памяти ныне живущих поколений правды об этом трагическом периоде истории человечества. В ряде стран осуществляется целенаправленная политика по оправданию и даже героизации нацистских преступников, их пособников, тех, кто создавали и воплощали на практике теорию расового превосходства", - отметила дипломат.

В связи со всеми этими событиями МИД России в очередной раз подготовило доклад о героизации нацизма, текст которого размещен на сайте ведомства.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Прекрасная "ведьма" и посол доброй воли: Анджелина Джоли отмечает юбилей
Беспорядки в США: Белый дом отгородился забором от протестующих
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться