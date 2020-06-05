Захарова о героизации нацизма: история не прощает забывчивость

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выпуск в Чехии календаря с изображением нацистских лидеров и рассказала о новом докладе МИД о проявлениях неонацизма в мире.

Радио Захарова о героизации нацизма: история не прощает забывчивость

Захарова отметила, что Россия обратила внимание на очередную вызывающую акцию по пропаганде нацистских символов в Чехии – календаря с изображением символов Третьего рейха, который был выпущен чешским издательством.

"В совокупности с нежеланием Чехии поддержать на площадке ООН ежегодную российскую резолюцию Генеральной ассамблеи о борьбе с героизацией нацизма, такая позиция выглядит весьма странно и вряд ли может быть оправдана. Прискорбно, что все это происходит на фоне развязанной в Праге кампании по дискредитации освободителя Чехословакии от нацизма маршала Конева и одновременно героизации оставивших в Европе кровавые следы приспешников СС из Русской освободительной армии. По всей видимости, некоторые представители чешских властей стали забывать и историю, и ее уроки. А как известно, такую забывчивость история не прощает", - рассказала Захарова.

Для того чтобы анализировать подобные тенденции, анализировать их, МИД России готовит доклад о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма, сообщила Мария Захарова.

"В этом году отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Выводы о них сделал Нюрнбергский трибунал, они однозначны и категоричны. Попытки практической реализации одной из идеологических основ национал-социализма – теории расового превосходства, вылились в десятки миллионов жертв. Сегодня мир становится свидетелем злонамеренных усилий по стиранию из памяти ныне живущих поколений правды об этом трагическом периоде истории человечества. В ряде стран осуществляется целенаправленная политика по оправданию и даже героизации нацистских преступников, их пособников, тех, кто создавали и воплощали на практике теорию расового превосходства", - отметила дипломат.

В связи со всеми этими событиями МИД России в очередной раз подготовило доклад о героизации нацизма, текст которого размещен на сайте ведомства.