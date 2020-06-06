Экзистенциальный кризис и тревога: ученый о последствиях изоляции

Изоляция многим дается нелегко. Все навязчивей мысли о том, что точно сделать, "когда все закончится". Но выход из карантина — тоже психологический стресс. Если некомфортно работать дома, будет легче вернуться в офис? Объясняет ученый Анна Юсупова.

Радио Экзистенциальный кризис и тревога. Ученый о последствиях изоляции

Чем полярники похожи на только что выписавшихся из роддома женщин, и почему люди на выходе из изоляции, возможно, будут чувствовать то же, что и они? Изменится ли наше отношение к деньгам, вещам и работе после карантина? Мир будет казаться опасным и непонятным? И сколько времени займет очередная адаптация?

Отвечает ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова:

01:40 Когда появилась космическая психология и почему США отставали от СССР в этом вопросе?

03:00 "Вплоть до галлюцинаций": что происходит с человеком, когда он остается наедине со звуками своего тела?

05:40 Терпимость, самокритика, чувство юмора — с какими качествами берут в космонавты?

08:00 Посадка, которая пошла не по плану, и выживание в лесу. Про тимбилдинг для космонавтов

12:00 Ограниченные контакты и физическое восстановление. Программа выхода из изоляции для космонавтов

13:25 Как выходят из изоляции полярники, и чем мы будем на них похожи

17:50 "Будет много проблем с тревожными расстройствами". Труднее вернуться в метро или в офис?

19:00 Все громкое, быстрое, опасное и цветное, а люди зациклены на потреблении. На что жалуются полярники после возвращения из экспедиции

22:55 "Мир производит слишком много одежды": потеряют ли вещи ценность после изоляции?

25:15 Экзистенциальный кризис и смена работы. Как на нас повлияет изоляция?

29:30 "Это распускание хвоста". Как изменится отношение к деньгам?

32:00 Испортить отношения или наоборот? Дети и изоляция

33:20 "Люди в VR-шлемах выполняют космические работы". Чем нам угрожает время, когда виртуальная реальность станет обыденностью

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