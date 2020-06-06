Мы все умрем: отсутствие единой научной теории

Катастрофы могут происходить из-за ошибок в расчётах. Ошибки могут случаться из-за использования разных величин и систем исчисления. А могут ли они быть из-за того, что используют разную науку?

Радио Мы все умрем: отсутствие единой научной теории

В математике и физике есть несколько базовых теорий, противоречащих друг другу – могут ли учёные в совместной работе случайно опереться на разные из них?

Почему в школе изучают только Евклидову геометрию, не касаясь геометрии Лобачевского и Римана? Чем принципиально отличаются ньютоновская механика, теория относительности и теория струн? Как учёные договариваются использовать какую-то одну из них? Может ли исследователь самовольно начать совершать расчёты по "неклассической" теории? Разные фундаментальные подходы обогащают науку или, наоборот, затрудняют кооперацию?

На эти и другие вопросы отвечают кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра энергетических систем Сколковского института науки и технологий Анатолий Дымарский и популяризатор науки, сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики, сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Дмитрий Трунин.

Слушайте подкасты РИА Новости.