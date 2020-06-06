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Мы все умрем: отсутствие единой научной теории

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200606/1030269746/My-vse-umrem-otsutstvie-edinoy-nauchnoy-teorii-.html

Катастрофы могут происходить из-за ошибок в расчётах. Ошибки могут случаться из-за использования разных величин и систем исчисления. А могут ли они быть из-за того, что используют разную науку?

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Мы все умрем: отсутствие единой научной теории
В математике и физике есть несколько базовых теорий, противоречащих друг другу – могут ли учёные в совместной работе случайно опереться на разные из них?

Почему в школе изучают только Евклидову геометрию, не касаясь геометрии Лобачевского и Римана? Чем принципиально отличаются ньютоновская механика, теория относительности и теория струн? Как учёные договариваются использовать какую-то одну из них? Может ли исследователь самовольно начать совершать расчёты по "неклассической" теории? Разные фундаментальные подходы обогащают науку или, наоборот, затрудняют кооперацию?

На эти и другие вопросы отвечают кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра энергетических систем Сколковского института науки и технологий Анатолий Дымарский и популяризатор науки, сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики, сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Дмитрий Трунин.
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