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Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно": черный юмор, почему мы смеемся над "аморальными" шутками

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Темы:
Подкасты РИА (346)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200607/1030279358/YasnoPonyatno-chernyy-yumor-pochemu-my-smeemsya-nad-amoralnymi-shutkami-.html

Над чем шутить может быть приемлемо, над чем опасно, а над чем совсем аморально? И почему люди обижаются на юмор?

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"ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками

Почему люди шутят над смертью, физическими увечьями, насилием и болезнями? Что это: защитная реакция, способ преодолеть страх, сублимация агрессии или банальная попытка самоутвердиться? 

Чем черный юмор отличается от юмора висельника? О чем сигнализирует распространение "таких" шуток в обществе? Есть ли границы юмора по отношению к человеку, когда шутка становится аморальной и обидной? А если это человек сам над собой так смеётся?

Эпизод, в котором Ваня шутит по-черному, Лина смеется, а Ксюша не понимает юмора. Психолог, специалист по развитию эмоционального интеллекта Алла Крусанова рассказывает, что такое смехотерапия и как она работает.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Подкасты РИА (346)


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