Малкина о туризме в пандемию: есть риск превратить отель в обсерватор

Размышлениями о том, насколько выполнимы будут требования, которые предъявят отелям в случае открытия туристического сезона, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась заместитель руководителя Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина.

Радио Малкина о размещении туристов в пандемию: сложно предугадать, какой будет отдых

Необходимо думать о том, как подойти и реализовать меры, которые позволят открыть туристический сезон в Абхазии, сказал президент республики Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента 2 июня. Глава государства отметил, что на данную работу нацелено правительство Абхазии, и оно готово выслушать предложения Парламента и других заинтересованных лиц.

Бжания подчеркнул, что действия, которые касаются туристического сезона, будут синхронизированы с российскими коллегами.

В беседе на радио Sputnik заместитель руководителя Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина выразила опасения, по поводу реального осуществления всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором, в случае открытия туристического сезона.

"Очень тяжело будет осуществить все меры. Во-первых, думаю, надо иметь гораздо больше персонала, чем обычно. Требуется постоянно дезинфекция, мы ее и так делали, но сейчас все гораздо серьезнее и сложнее. Есть и невыполнимые моменты, никто не против делать дезинфекцию, но у многих в отелях ковролин. Существует обработка паром, но ни у каждого отеля есть специальные парогенераторы…Сложно…

И еще в свете всех этих событий, если к тебе попал человек и заболел коронавирусом, ты обязан его оставить у себя, твое средство размещения автоматически становится обсерватором. Как в этом случае уже работать? Это риски. Есть много моментов, которые расписаны в теории, но как на практике все это осуществить и какой из этого отдых, сложно предугадать", - сказала Малкина.

При этом она заметила, что отельеры будут стараться выполнить меры безопасности для открытия туристического сезона.

Федеральное агентство по туризму совместно с Роспотребнадзором согласовали рекомендации по работе отелей, гостиниц, пансионатов и других средств размещения в условиях эпидемии коронавируса, но окончательное решение об их открытии будут принимать власти на местах, исходя из обстановки, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации Игорь Фомин.

В новых рекомендациях Роспотребнадзора, в частности, говорится, что администрация средств размещения должна проводить обязательную термометрию гостей при заезде в гостиницу, а также не реже одного раза в день с использованием бесконтактных средств измерения. Размещение гостей в номере должно быть преимущественно одноместное или семейное. Там также прописана периодичность дезинфекции всех помещений. Кроме того, вводятся строгие правила для обслуживающего персонала гостиниц, которые должны будут работать в индивидуальных средствах защиты.