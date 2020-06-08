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Эксперт о росте цен на нефть: надо воспринимать с "осторожным оптимизмом"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200608/1030286211/Ekspert-o-roste-tsen-na-neft-nado-vosprinimat-s-ostorozhnym-optimizmom.html

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешний рост цен на нефть.

Радио
Эксперт о росте цен на нефть: надо воспринимать с "осторожным оптимизмом"

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в эфире радио Sputnik высказал мнение, что нынешний рост цен на нефть стоит воспринимать с осторожным оптимизмом.
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.

"Осторожный оптимизм - это как раз наша оптимальная реакция в этой ситуации. Конечно, для страны, которая экспортирует соответствующие объемы нефти, для страны, которая зависит от нефти, наш бюджет зависит от нефти, это, конечно, нужно. Наш бюджет рассчитан на цену на нефть 42 доллара, как раз на этих параметрах мы сейчас будем достигать. Оптимизм почему сдержанный, потому что все еще может поменяться. Вот этот фактор коронавируса был ключевым, то есть он сначала сильно убрал потребление нефти, а с другой стороны, постепенный отказ стран от карантинных мер, он сейчас является основным драйвером возвращением цен на нефть", - подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Митраховича, ОПЕК+ - тоже важный фактор, но он все-таки второстепенный. Страны ОПЕК+ не могли решить всех проблем, учитывая, что в мире есть производители нефти за пределами ОПЕК+, отметил он.



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