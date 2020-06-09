Двинянин о признании Абхазии: не все страны могут позволить себе бросить вызов Западу

О том, как продвигается дипломатическая работа по признанию независимости Абхазии, на пресс-конференции в Sputnik рассказал посол России Алексей Двинянин.

Радио Двинянин о признании Абхазии: не все страны могут позволить себе бросить вызов Западу

Российско-абхазские отношения, борьбу с коронавирусом, снятие ограничений, введенных из-за пандемии, и празднование 75-й годовщины Победы и Дня России обсудили на пресс-конференции в Sputnik с участием посла России и руководителя Россотрудничества в республике.

"Несмотря на то, что дипломатическим отношениям Абхазии и России 12 лет, их размах явно больше такого, условно говоря, детского возраста. Договорно-правовую базу нашего сотрудничества составляют сотни документов. И работа по ее развитию и совершенствованию продолжается", - сказал Двинянин.

Посол напомнил, что Россия оказывает серьезную поддержку Абхазии в продвижении ее международного признания и установлении контактов с зарубежными странами.

"Чаще всего эта деятельность не видна широкой публике. Ее негласный характер объясняется желанием не навредить интересам тех стран, которые готовы внять голосу справедливости и признать независимость Абхазии, однако опасаются давления, а зачастую и прямого шантажа со стороны западных покровителей Тбилиси. Совместная работа с МИД Абхазии показывает, что республике и ее борьбе за свободу и независимость сочувствуют государства в мире, имеющие схожие эпизоды в своей истории. Однако не все они пока могут себе позволить по политическим или экономическим причинам бросить вызов коллективному Западу, который отстаивает в этом вопросе интересы Грузии в обмен на ее антироссийскую заряженность", - отметил дипломат.

В этом контексте Алексей Двинянин особо отметил работу главы МИД Абхазии Даура Кове и его команды, благодаря усилиям которых у страны появляется все больше реальных подлинных друзей во всем мире.