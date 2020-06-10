Клименко: туристов волнует необходимость карантина после приезда в Абхазию

Гендиректор одного из санаториев Абхазии Елена Клименко в эфире радио Sputnik рассказала, насколько выполнимы требования Роспотребнадзора для объектов размещения в республике, которые предъявят отелям в случае открытия туристического сезона.

Радио Клименко рассказала, что волнует туристов после открытия границы в Абхазии

Туристические объекты в Гагре могут позволить себе аналогичные требования, которые Роспотребнадзор выдвинул к объектам размещения в Краснодарском крае, в том числе и в Сочи.

"У нас позволяют площади и по расстановке лежаков. Мы можем себя обеспечить наличием всех средств дезинфекций и организовать уборку и питание согласно аналогичным требованиям. Но так как пока нет конкретных решений, мы находимся в режиме ожидания. Мы готовы выполнять и дополнительные меры. Многих туристов, которые нам звонят, волнует статус Абхазии, потому что по требованиям после пребывания за границей они должны будут находиться на карантине, кого-то это отпугивает", – объяснила Клименко.

По словам директора санатория, те даты бронирования, которые были в мае и в июне, переносятся по тем же тарифам, и даже на следующий год. К сожалению, сейчас возвращать средства, которые были уплачены при раннем бронировании, практически невозможно, отметила Клименко.

Федеральное агентство по туризму совместно с Роспотребнадзором согласовали рекомендации по работе отелей, гостиниц, пансионатов и других средств размещения в условиях эпидемии коронавируса, но окончательное решение об их открытии будут принимать власти на местах, исходя из обстановки, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации Игорь Фомин.

В новых рекомендациях Роспотребнадзора, в частности, говорится, что администрация средств размещения должна проводить обязательную термометрию гостей при заезде в гостиницу, а также не реже одного раза в день с использованием бесконтактных средств измерения. Размещение гостей в номере должно быть преимущественно одноместное или семейное. Там также прописана периодичность дезинфекции всех помещений. Кроме того, вводятся строгие правила для обслуживающего персонала гостиниц, которые должны будут работать в индивидуальных средствах защиты.

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