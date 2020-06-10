Доктор Павлова о шести видах COVID-19: чем больше знаний, тем больше мы вооружены

Радио Доктор Павлова о шести видах COVID-19: чем больше знаний, тем больше мы вооружены

Ученые из Пенсильванского университета США провели масштабный анализ коронавирусной инфекции. В результате ученые выявили, что сейчас по миру распространяется шесть разновидностей коронавируса.

"Это очень важная информация, потому что это не просто констатация факта. Это в первую очередь имеет практическое применение, потому что все эти типы имеют свои особенности – способность заражать, способность воздействовать на разные органы и ткани, способность наносить ущерб организму. Чем больше у нас знаний, тем больше мы вооружены и в большей безопасности находимся. Добавляется больше информации. Китайцы первыми заявили о наличии двух групп, и тогда это вызвало скепсис. Чем больше накапливалось информации, чем все озадачены, тем больше появлялось подтверждения китайским данным, а потом еще выявили новые группы. Во-первых, в каждом новом месте свои особенности, даже климатические. Вирус, мутируя, приобретает новые свойства. Сейчас многое будет восприниматься на веру. И только, проведя определенные научные исследования, будет понятно, что соответствует действительности. Ничего сразу не отвергается, но все должно быть подвергнуто серьезному изучению. А людям, которые не находятся в лабораториях, не стоит сразу все воспринимать на веру", - сказала доктор.

Итоги анализа опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv. Ученые воспользовались специальным алгоритмом, который считывал и отсеивал повторяющиеся части геномов. А то, что осталось, объединили в те самые сообщества, в которых находятся бактерии - возбудители COVID-19.