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Джано Абшилава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: Абшилава рассказал, как Франция выходит из карантина

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (710)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200610/1030303914/Takie-obstoyatelstva-Abshilava-rasskazal-kak-Frantsiya-vykhodit-iz-karantina.html

Как в европейских городах люди постепенно возвращаются к привычному укладу жизни и какие ограничения действуют до сих пор, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал преподаватель университета Сорбонна Джано Абшилава.

Радио
Такие обстоятельства: Абшилава о снятии карантина во Франции

Европейские страны стали ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. О том, как это происходит во Франции, рассказал абхаз, преподаватель университета Сорбонна Джано Абшилава.

"Ситуация с коронавирусом намного улучшилась. Власти дали официальное разрешение людям потихоньку выходить на работу, передвигаться, брать свои машины, даже ездить по Европе на машине. Но есть часть людей, которые опасаются, кто работает дома на компьютере. Магазины открылись, люди ждали этого момента. Сейчас все намного позитивно. В двадцатых числах июня будет решен вопрос с ресторанами, с оранжевой зоной Парижа и окраин Парижа", - рассказал Абшилава.

Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.  

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (710)


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