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Леонид Крутаков
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Политолог о призывах США к жестким санкциям в отношении России: большая стратегия

Радио
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200611/1030306502/Politolog-o-prizyvakh-SShA-k-zhestkim-sanktsiyam-v-otnoshenii-Rossii-bolshaya-strategiya-.html

Республиканцы призывают власти США ввести "самые жесткие" санкции против России. В эфире радио Sputnik политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал эти планы.

Радио
Политолог о призывах США к жестким санкциям в отношении России: большая стратегия

Республиканцы палаты представителей в конгрессе США призвали ввести в отношении РФ "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались", сообщает RT со ссылкой на Washington Examiner.

В эфире радио Sputnik политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал призывы в конгрессе США.

"То, что предлагают республиканцы, можно назвать продолжением большой стратегии США в отношении России, а также Китая – альтернативных центров силы, центров будущего. Потому что старый глобальный мир разваливается, а новый будет объединяться на новых принципах. Есть два подхода: американский – все будут жить так, как мы хотим; российский и китайский, который говорит о мире межгосударственных договоренностей. Эти миры между собой несовместимы, они построены на абсолютно противоположных принципах, и одно должно уничтожить другое. Поэтому то, что предлагают республиканцы, - это переход санкционной и торговой войны практически в открытую фазу", - считает Леонид Крутаков.

 

 



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