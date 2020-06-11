Анкваб: немедленно пригласим туристов в Абхазию, когда появится такая возможность

Радио Анкваб: немедленно пригласим туристов в Абхазию, когда появится такая возможность

Граница с Россией должна оставаться закрытой, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса в четверг 11 июня.

"Несомненно одно – граница на сегодняшний день не может быть открыта. И все меры, о которых мы говорим сейчас, внутри страны будут основываться на этом. Приезд в республику неграждан Абхазии возможен, но в отдельных, индивидуальных, исключительных случаях после соответствующих проверок компетентными органами. Все это будет делаться быстро, но так, чтобы нам избежать новых случаев заражения инфекцией… Все, что сделано до этого, все, что будет сделано завтра, направлено на заботу о людях. И я уверен в том, что наши граждане к этому относятся уважительно", - отметил Анкваб.

Запреты, остановка экономической деятельности – все это нанесло серьезный ущерб гражданам страны и республиканскому бюджету, но главное сегодня – сохранить здоровье людей, подчеркнул премьер-министр.

"Сказать, что завтра будет курортный сезон, как недавно прошла информацию, которую опровергал замминистра по туризму, мы не можем. Мы говорим о другом – как только будет стабильность и возможность пригласить сюда туристов и отдыхающих, мы это сделаем немедленно. Но в июне это не получится. Посмотрим, что будет в июле. В погоне за необходимостью заработать и получить сверхприбыль мы не можем рисковать здоровьем людей. Мы готовы испортить отношения, но не будем поступаться главным – сохраним здоровье людей", - сказал Александр Анкваб.

По данным Министерства здравоохранения, за период карантинных мероприятий в Абхазию были доставлены медицинские препараты, изделия и оборудование на сумму 67 миллионов 353 тысячи 772 рубля.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день с начала пандемии составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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