Дополнительное время: Хлыбова о состоянии спортивной гимнастики в Абхазии

Тренер по спортивной гимнастике Наталья Хлыбова рассказала в эфире радио Sputnik о том, насколько развит этот вид спорта в Абхазии, что является обязательным условием при отборе детей в секцию, почему, на ее взгляд, надо заниматься гимнастикой.

Радио Дополнительное время: Хлыбова о состоянии спортивной гимнастики в Абхазии

Тренер Наталья Хлыбова отметила, что есть острая нехватка специалистов, и потому в республике спортивная гимнастика не так развита, как хотелось бы.

"К сожалению, кроме меня, у нас некому тренировать детей по спортивной гимнастике, а желающих много. Делаем отбор и берем то количество, которое можем. Наш вид спорта требует координационные способности, смотрим на антропометрические данные ребенка, то есть длина рук, ног, вес, возраст. Мы смотрим и на гибкость, хотя это вообще непервозванное качество в гимнастике. Многие родители приходят и говорят: "У меня такая гибкая девочка". К нам может прийти и негибкая девочка... Одно из очень важных качеств - это слуховое восприятие ребенком информации. Если ребенок слышит тренера и понимает, о чем он говорит, выполняет простейшие элементы, тогда он может в спорте добиться больших высот", - сказала Хлыбова в эфире радио Sputnik Абхазия.

По ее словам, не все дети могут выполнить, казалось бы, простейшие упражнения.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия или в аудиофайле.