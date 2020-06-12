Захарова: пандемия может стать фактором резкого всплеска международной нестабильности

Радио Захарова: пандемия может стать фактором резкого всплеска международной нестабильности

Инфекция в мире отмечена противоположными векторами. Относительная стабилизация европейских показателей контрастировала с глобальной эпидемиологической ситуацией, в которой фиксируется признаки возможного ухудшения во всем мире.

"Общее число инфицированных уже превышает семь миллионов человек, а средняя динамика прироста удерживалась на отметке более 100 тысяч заразившихся в сутки. Растет статистика заболеваемости в ряде стран Южной и Северной Америки, а также в Южной Азии. На долю указанных в регионах сегодня приходится порядка 75% всех новых случаев заражения. Непростая обстановка сложилась и в Центральной Азии, в некоторых государствах центральной Европы, Ближнего Востока, Африки. По мнению ряда зарубежных экспертов, пандемия может стать фактором резкого всплеска международной нестабильности, насилия, внутренних конфликтов, а также экономикам многих государств может быть нанесен значительный урон. На днях своего регулярного брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вновь призвал все организации консолидировать имеющийся потенциал для эффективного и решительного противостояния опасной инфекции. Он также предостерег от преждевременного оптимизма даже у тех стран, где удалось обозначить реальные подвижки в борьбе с новым вызовом, во многом локализовать его негативные проявления и последствия", - сказала Захарова.