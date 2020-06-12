Гогия о выборах в Парламент Абхазии: радует, что во всех округах будут альтернативы

Радио Гогия о выборах в Парламент Абхазии: радует, что во всех округах будут альтернативными

Сегодня последний день регистрации политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента Абхазии. На данный момент ЦИК Абхазии зарегистрировал девять инициативных групп.

Выборы депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия на вакантные места состоятся 12 июля 2020 года.

"Говорить об активности очень сложно, идет только начальный период - регистрация инициативных групп. Конечно же, такого ажиотажа, как было на основных выборах, нет, это говорит о минимальном количестве претендентов кандидатов в депутаты Народного Собрания страны. С чем это связано, сказать сложно. С коротким сроком регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов на выборы, с законом о статусе депутатов – ведь по закону есть определенные льготы депутатские по истечении их срока пребывания. На тех, у которых менее двух лет, льготы не распространяются. Не хотелось бы думать, что именно поэтому, но и тем не менее сильного ажиотажа нет. Хорошо, что во всех округах альтернативные выборы, это уже радует. То есть у избирателей будет возможность сделать выбор из претендентов, которые выдвигаются по округам. Все они в основном местные", - сказал Гогия.

Полную версию интервью также можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском избирательном округе №18, Бзыбском избирательном округе №10 и Отхарском избирательном округе №14.

Избранным считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявшие участие в голосовании. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25% избирателей внесенных в списки.