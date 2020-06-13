"Страхи/Ошибки": как реагировать на непрошеные советы

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящен разбору популярных ошибок.

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": как реагировать на непрошеные советы

Любите непрошеные советы? Никто не любит. Зато многие все-таки стараются их дать. Кажется, что родственники, коллеги, близкие друзья и абсолютно чужие люди считают своим долгом научить "жить правильно". Спасибо, обойдусь. Как это пресечь? О чём думают советчики и почему порой так сложно промолчать? Как остаться тактичными, высказывая своё мнение?

Как-то получилось, что потребность давать советы стала частью нашей культуры. Отсюда и пошли все шутки про осуждающих бабушек у подъезда, мемы и фразы вроде "часики-то тикают", "постарайся не грустить" или "найди нормальную работу". Советчики не видят в своих действиях ничего плохого, а, наоборот, искренне считают, что приносят пользу и выражают таким способом заботу.

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, как отбиться от непрошеных советов, не испортив отношения с человеком.

1:15 Почему люди дают советы, когда никто не просил

2:45 "Не осуждать, а предложить помощь": как родителям давать советы детям

4:30 Как реагировать, если совсем не знакомый человек учит нас жить

5:45 Что ответить тому, кто даёт непрошеный совет

8:30 В какой форме давать советы, чтобы не обидеть другого

12:55 Что делать, если бабушки и дедушки постоянно говорят, как надо "правильно"

16:00 Как дать совет другу, за которого искренне переживаешь

17:30 Ситуация: как тактично посоветовать коллеге помыться/сменить парфюм, если от него плохо пахнет

16:50 Как не испортить отношения с человеком, советуя что-то

21:30 Вступать ли в дискуссию с теми, кто даёт непрошеные советы в соцсетях

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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