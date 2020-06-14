Мы все умрем: потенциал использования Солнца

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Радио Мы все умрём. Потенциал использования Солнца

Солнце – гигантский шар вечно горящих газов. 4*1026 Ватт – бездонный по меркам человечества источник энергии. Но мы способны зачерпнуть из него лишь жалкие капли. Между тем, ещё фантасты прошлого писали про овладение абсолютно всей энергией Солнца, а также про навигацию и добычу ресурсов с помощью светила. Возможно ли это – и что нас останавливает?

Можем ли мы использовать не крохотные доли от энергии Солнца, а заполучить ее всю? Каким образом это осуществимо? Можно ли черпать из Солнца не только энергию, но и вещество? Как наше светило может упростить навигацию космических кораблей? На что гипотетически способны цивилизации, полностью подчинившие энергию своих звёзд – и как их потенциально можно найти?

На эти и другие вопросы ответили два лектора Московского Планетария: кандидат физико-математических наук Алексей Осокин и астрофизик, блогер и автор научно-популярного паблика "Зона Звезд" Дмитрий Трушин.

Партнер эпизода - Московский Планетарий. В марте Московский Планетарий приостановил свою работу, как и многие другие культурные учреждения Москвы, и подготовил специальную подборку, чтобы космос стал еще ближе. Впервые состоялся запуск онлайн-трансляций лекций цикла "Трибуна ученого" и "Звездные уроки". Трансляции лекций и виртуальные экскурсии

Московского Планетария рассчитаны на аудиторию разных возрастов.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про колонизацию Солнечной системы или про (не такую уж) "зеленую" энергетику.

Слушайте подкасты РИА Новости.