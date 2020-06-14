Мы все умрем: потенциал использования Солнца

Можем ли мы использовать не крохотные доли от энергии Солнца, а заполучить ее всю? Каким образом это осуществимо? Можно ли черпать из Солнца не только энергию, но и вещество? Как наше светило может упростить навигацию космических кораблей? На что гипотетически способны цивилизации, полностью подчинившие энергию своих звёзд – и как их потенциально можно найти?
На эти и другие вопросы ответили два лектора Московского Планетария: кандидат физико-математических наук Алексей Осокин и астрофизик, блогер и автор научно-популярного паблика "Зона Звезд" Дмитрий Трушин.
Партнер эпизода - Московский Планетарий. В марте Московский Планетарий приостановил свою работу, как и многие другие культурные учреждения Москвы, и подготовил специальную подборку, чтобы космос стал еще ближе. Впервые состоялся запуск онлайн-трансляций лекций цикла "Трибуна ученого" и "Звездные уроки". Трансляции лекций и виртуальные экскурсии
Московского Планетария рассчитаны на аудиторию разных возрастов.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про колонизацию Солнечной системы или про (не такую уж) "зеленую" энергетику.
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