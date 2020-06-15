Политолог о словах Джонсона в защиту Черчиля от вандалов: у европейцев проснулся разум

Радио Политолог о словах Джонсона в защиту Черчиля от вандалов: у европейцев проснулся разум

Глава британского правительства Борис Джонсон выступил в защиту бывшего премьера Уинстона Черчилля, памятник которому вандалы исписали расистскими надписями, и призвал не переписывать прошлое.

"Нет сомнения, что это все написал Джонсон, он при всех особенностях своей личности человек достаточно интересный и говорит то, о чем все остальные боятся даже думать. Макрон сказал примерно тоже самое. Это говорит о том, что в Европе еще есть люди, которые сохраняют разум. Проблема США в том, что они пока не осознали, как общество, цену своей истории. Европа – пространство более глубокое, там всего очень много и все это неоднозначно. Но в Европе свою историю ценят и понимают, если начать ее курожить в угоду текущим политическим соображениям, можно разрушить свою государственность. Это то, что не всегда понимают у нас (в России- ред.) некоторые граждане. В Европе тоже на системном уровне видно появление здравого смысла. Но этот здравый смысл появляется в уже очень острый момент, когда решается вопрос, сохраниться ли европейской идентичности или нет? Потом что разгром и итальянской, и французской, а тем более немецкой истории – это означает разгром европейской идентичности. Они стоят у последней черты утраты европейской цивилизации и у них проснулся разум. Ну хоть так!", - сказал Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik.

В пятницу городские власти Лондона из-за опасений вандализма закрыли фанерными щитами памятники Черчиллю, первому после падения режима апартеида президенту ЮАР Нельсону Манделе и мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне.Во время акций в память погибшего американца Джорджа Флойда в Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.