Аюбова о ситуации с COVID-19 в Абазинском районе КЧР: последствия неверия

Радио Аюбова о ситуации с COVID -19 в Абазинском районе КЧР: последствия неверия

Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 22 июня, эпидситуация пока остается напряженной, сообщил глава региона Рашид Темрезов, передает РИА Новости.

По словам Темрезова, на территории Карачаево-Черкесии сейчас наблюдается рост количества выявленных случаев коронавирусной инфекции.

"Это, конечно, связано не только с развитием эпидситуации, но и с увеличением количества тестирований. За последние две недели нам удалось почти двукратно увеличить количество исследований, и по охвату населения тестированием на COVID-19 в сутки в расчете на 100 тысяч населения мы вышли на первое место в СКФО", - отметил глава КЧР.

Главный врач центральной поликлиники Абазинского района КЧР Татьяна Аюбова в эфире радио Sputnik Абхазия, комментируя ситуацию с коронавирусом, отметила, что прирост заболеваемости связан с несоблюдением режима самоизоляции.

"Главной защитой была самоизоляция, но, к сожалению, не все дисциплинориованные, много нарушений режима самоизоляции. Думаю, из-за этого высокие цифры заболеваемости для нашего маленького региона. Многие люди, как Фома неверующий, спорили, друг другу говорили, что все это ерунда. Проводилось много мероприятий, самоизоляции практически не было, хотя это могло остановить эпидемию еще в самом начале. По республике не скажу сколько, но у нас достаточно больных. Случаев смертности от коронавирусной инфекции именно в Абазинском районе не было, но госпитализировано больше 30 человек. Кто-то из них уже выписался, а кто-то лежит. Для такого маленького района это большие цифры", - отметила Аюбова.

По данным оперштаба КЧР, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило более 2 200 человек, из них около 600 человек выздоровели, десять - скончались.