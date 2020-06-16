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Иван Коновалов
© Фото : из личного архива Ивана Коновалова

Коновалов о НАТО: никакой солидарности не будет, как только не будет денег США

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200616/1030343260/Konovalov-o-NATO-nikakoy-solidarnosti-ne-budet-kak-tolko-ne-budet-deneg-SShA.html

Посол Германии в США ответила на заявление Дональда Трампа о "защите от России". В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал позицию сторон, а также их отношение к Североатлантическому альянсу.

Радио
Коновалов о НАТО: никакой солидарности не будет, как только не будет денег США

Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России".

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал позицию сторон, их отношение к Североатлантическому альянсу.

"Для Трампа нужно мыслить конкретно. Ему непонятны такие понятия, как общеатлантическая солидарность. Он, во-первых, не понимает, зачем НАТО в принципе нужна. Есть конкретная задача – противостоять России. А НАТО – это аморфная организация, где все растекается мыслью по древу. Позиция европейских натовцев понятна. НАТО – эта организация, где огромное количество генералов получают деньги ни за что", – отметил эксперт.

По его словам, в альянсе налицо противоречия, которые рано или поздно его развалят.

"Что такое НАТО? Первое – это инструмент агрессивной политики США. США, когда им надо, могут использовать НАТО для того, чтобы уничтожать некоторые страны, которые им не нравятся, как, например, это было в Югославии, когда НАТО фактически всех заставила ввязаться в эту войну и всех повязала кровью. С другой стороны, НАТО – это организация для европейских членов, которые не хотят тратить деньги на оборону, а хотят, чтобы за это платили американцы. В этом и есть главное противоречие, которое рано или поздно все равно приведет к расколу. Попытки присоединить Украину или Грузию как раз движут НАТО к развалу… Политики ,так и будут петь песню о солидарности. Никакой солидарности не будет, как только не будет американских денег", –  Коновалов.

В 2014 году страны-члены Североатлантического альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% от ВВП. Сейчас США покрывают львиную долю расходов на НАТО. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за пересмотр финансирования блока.



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