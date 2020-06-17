Хинтба о возобновлении спектаклей РУСДРАМа: поможем зрителю "очнуться" после карантина

Своими эмоциями о снятии запрета на проведение культурно-массовых мероприятий и о том, какими спектаклями возобновит свою работу РУСДРАМ после карантина, в эфире радио Sputnik Абхазии рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Радио Хинтба начале работы РУСДРАМа после карантина: поможем зрителю "очнуться"

Согласно распоряжению президента Абхазии, с 15 июня перестает действовать запрет на проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных и выставочных мероприятий, запрет на проведение свадебных празднований, торжеств в свадебных залах и ресторанах.

"Актеры счастливы, потому что выход на сцену для них - жизнь, без преувеличения. Без выхода на сцену актеры теряют смысл своего существования. Мы сейчас активно репетируем спектакли, которые мы покажем в июне. Первым будет суперкомедия "Оскар", этот спектакль хорошо уже известен в Абхазии, мы уверены, что благодаря комедиям, "Оскар", "Клинический случай", "Кьоджинские перепалки", мы поможем зрителю очнуться после карантинной депрессии, выйти из этого состояния, получить заряд позитива и понять, что театр - это прекрасное и безопасное место, куда можно приходить и получать удовольствие", - отметил Хинтба.

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