Покровский о "научном прорыве" ВОЗ в лечении COVID–19: прорыва не вышло

Радио Покровский о "научном прорыве" ВОЗ в лечении COVID–19: прорыва не вышло

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

В то же время Египет заявил, что успешно лечил COVID-19 дексаметазоном еще до Британии.

"Прорыв здесь очень небольшой, потому что мы знаем, что при коронавирусной инфекции в тяжелых случаях большую роль играет избыточный воспалительный процесс. А дексаметазон, как и множество других препаратов, являются противовоспалительными, они снижают эти избыточные воспаления. Поэтому фигурировал такой препарат, как парацетамол, который из этой же группы. В английской работе удалось показать эффективность дексаметазона в правильно проведенном клиническом исследовании. Им удалось доказать, что он на сколько-то процентов снижает риск смерти у тяжелых больных. Речь идет именно о тяжелых формах. Никакого смысла применять его в легких случаях, в случаях средней тяжести нет. Этот препарат доступен, у нас эта ампула стоит 160 рублей, а таблетки еще дешевле. Этот препарат мы применяем уже лет 50, именно когда идет избыточное воспаление при инфекционных заболеваниях. У этого препарата много противопоказаний – его нельзя долго применять, потому что может развиться иммунодефицит, напоминающий СПИД. Поэтому не надо бежать покупать его в аптеки и применять его. Мы его применяем всегда только в крайних случаях. Здесь сила доказательств. В данном случае англичане это доказали с помощью современной доказательной медицины. Египтяне применяли, а англичане доказали, но это, конечно, никакой не прорыв. Это улучшение методов лечения коронавирусной инфекции, которое приведет к снижению смертности", - отметил профессор в эфире радио Sputnik.

В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные результаты исследования, и выразили надежду на скорейшее получение полного анализа данных.