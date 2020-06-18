Тренер о состоянии яхт-клуба "Амра": энтузиазм иссякает

Яхт-клуб в Сухуме работает много лет. Как вспоминает Константин Стратилов, в яхт-клубе "Амра" еще в советское время всегда были спортсмены, которые выступали в составе сборной СССР. Тогда было много яхт.
"Я даже удивляюсь, где они помещались у нас", - отметил Стратилов.
Сегодня же в яхт-клубе ситуация иная – яхт мало, да и те уже давно исчерпали свой потенциал и не соответствуют классу.
"Новая укомплектованная лодка "Оптимист" нового класса стоит 80 тысяч рублей... На сегодняшний день мы не имеем возможности куда-то выезжать из-за отсутствия средств", - сказал тренер.
"Очень обидно, что в столице, в портовом городе, находится единственный яхт-клуб, которому не уделяют внимания. Мы же живем на море! Стратилову 69 лет, мне будет 50 лет. Раньше мы еще бегали, как кузнечики, а теперь все, энтузиазм иссякает", - сетует Калинин.
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