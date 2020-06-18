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Мурашко о вакцине от COVID-19: первый принцип – не навреди

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Во время клинических испытаний вакцины от коронавируса медики будут учитывать любые особенности пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Мурашко о вакцине от COVID-19: Первый принцип – не навреди

Клинические исследования вакцины от коронавируса стартовали в двух клиниках Москвы, сообщила пресс-служба Минздрава России. Проверить все на себе вызвались 38 добровольцев, их разделили на две группы.

Официальное разрешение на проведение исследований ранее выдало Министерство здравоохранения, заявил в эфире Первого канала глава ведомства Михаил Мурашко.

"Это нельзя называть лекарственным препаратом. Мы ввели процедуру выпуска на условиях, а это своего рода полицейский надзор над препаратом, который открывается чуть шире. Мы должны понимать, что разные типы пациентов, с разными заболеваниями, которые имеют свои особенности, в том числе какие-то хронические заболевания. Мы должны гарантировать безопасность. Не навреди — первый принцип", — сказал Мурашко. 

Также, по его словам, не должно быть одной-единственной вакцины, нужно стараться "проходить" испытания сразу несколькими препаратами, что и делается сейчас в России. Сами испытания вакцины от коронавируса могут занять около полутора месяцев. Но гораздо важнее в случае успеха оперативно организовать массовый выпуск препарата.

"Сегодня предприятия масштабируют технологии, настраивают на производство разных типов вакцин. И государство будет тем сильнее, чем будет иметь больше вариантов", — заявил министр.

Михаил Мурашко высказал предположение, что забыть об угрозе коронавируса мы сможем не раньше, чем в феврале 2021 года. 

В российском военном ведомстве сообщили, что опытная вакцина против COVID-19 уже была введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

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