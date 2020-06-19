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Такие обстоятельства: Тарба рассказал, чем могут быть опасны слаймы

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200619/1030357879/Takie-obstoyatelstva-Tarba-rasskazal-chem-mogut-byt-opasny-slaymy-.html

Начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какие нарушения выявляют при проверках торговых объектов, реализующих детские товары.

Радио
Такие обстоятельства: Тарба рассказал, чем могут быть опасны слаймы

Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору проводит проверку объектов оптово-розничной торговли в Абхазии. По результатам двух проверок в Сухуме и Гарском районах снято с продажи более 400 наименований товаров. В основном это слаймы – популярные среди детей игрушки.

Как рассказал Георгий Тарба, чаще всего нарушения связаны с несоблюдением сроков годности товаров, с нарушением правил маркировки. Встречаются и товары, произведенные кустарным способом. Внимание родителей специалист обращает на то, что слаймы могут быть опасными для здоровья детей, если произведены с нарушением норм или хранятся в несоответсвующих условиях. Кроме того, специалист сообщил, что в скором времени, скорее всего, будет решен вопрос о том, чтобы вовсе запретить ввоз в Абхазию некоторые наименования детских игрушек.

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