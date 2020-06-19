Политолог выделил главную мысль из статьи Путина

Президент России написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, где напомнил о ее причинах. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов поделился впечатлениями от статьи, в которой выделил для себя главную мысль.

Радио Политолог выделил главную мысль из статьи Путина

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Материал опубликован американским журналом The National Interest.

Глава РФ вступил в заочную полемику с рядом европейских политиков, которые хотят "замести Мюнхенский сговор под ковер" и пересмотреть роль Советского Союза в разгроме нацизма.

Путин подчеркнул, что считать причиной начала войны подписанный 23 августа 1939 года пакт о ненападении между СССР и Германий несправедливо. К развязыванию боевых действий также привело и Мюнхенское соглашение, а также политика западных держав после окончания Первой мировой войны.

По мнению российского лидера, за начало войны ответственность, так или иначе, несут все ведущие мировые государства. Путин отметил, что заниматься историей начала войны должны ученые. Роль судьи на себя он брать не собирается, оправдывая или обвиняя кого-то.

Президент РФ призвал другие страны к открытому диалогу, чтобы смотреть на общее прошлое непредвзято и избегать допущенных ранее ошибок.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов поделился впечатлениями от статьи, в которой выделил для себя главную мысль.

"В условиях разобщенности в мире …Путин говорит о другом, – о том, что мир был гораздо лучше устроен, когда руководители ведущих государств могли между собой договориться. Противоречия есть между странами, но опыт показывает, что когда учитываются интересы всех сторон, от этого выигрывают все сообща", - сказал Юрий Светов.

Он пояснил свою мысль.

"Вопрос о 32-м президенте США Франклине Рузвельте, премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле и Генералиссимусе СССР Иосифе Сталине как раз в этом ключе. Ведь США 16 лет не признавали СССР, Черчилль был яростным противником коммунизма, в свою очередь, Сталин как коммунист требовал уничтожения капитализма и всех границ. Тем не менее, когда возникла угроза фашизма, они сумели договориться между собой, пройдя через непростые ситуации, когда и общественное мнение в странах по-разному к этому относилось. Итогом стала победа в войне", - отметил политолог.

По его словам, тезис Путина о том, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов, не должен остаться без внимания.

"Не один раз Путин уже говорил о том, что опыт взаимодействия наших стран в годы Второй мировой войны должен быть востребован. И сейчас предложение Путина о встрече постоянных членов Совбеза, этой пятерки, тоже на это направлено – на то, чтобы пытаться искать взаимодействие", - отметил Юрий Светов.