Бутенко о новом геноме COVID-19 в Китае: никакой сенсации

Радио Бутенко о новом геноме COVID-19 в Китае: никакой сенсации

Китай передал Всемирной организации здравоохранения данные генома коронавируса, который был найден на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал геном вируса, найденного у заболевших в Пекине и в образцах окружающей среды.

Пока вся имеющаяся информация строится только на предположениях, рассказал в эфире радио Sputnik профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ подразделения Института вирусологии Александр Бутенко.

"Информации пока очень мало, скорее всяческие предположения. Кроме того, нет данных о количественных или качественных изменениях новых вариантов вируса в Пекине. Версия, что он появился в Китае с замороженными продуктами из Европы, – возможный вариант, но это не морепродукты. Это могут быть инфицированные уже на рынке продукты. Это или инфицирование от больных людей, или предшествующее инфицирование от других источников… Коронавирусов огромное количество, их изменчивость проявляется не только мутацией, но и рекомбинациями между генами одного рода. Анализ полный еще не проведен, но нет ничего удивительного, потому что революция – огромный друг вирусов. В Европе тоже есть коронавирусы у летучих мышей, у ежей – большое количество видов участвует в циркуляции вирусов качестве резервуаров. Поэтому здесь сенсации никакой нет, но процесс очень интересный", – считает Александр Бутенко.