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Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200620/1030357991/My-vse-umrem-Otvety-na-slozhnye-detskie-voprosy-.html

Почему небо голубое? Что будет, если съесть жвачку? Кто умнее – кошка или собака? Отвечаем на головоломные "детские" вопросы, которые могут поставить родителей в тупик. Возможно, и вы найдете здесь ответ на вопрос, который мучал вас с детства.

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Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы

1:39 - Сколько на небе звезд?
2:45 - Что за пятна остаются на глазах, если посмотреть на Солнце?
3:43 - Почему небо меняет цвет?

4:32 - А бывают одинаковые снежинки?

5:55 - Может семечко или косточка прорасти в животе?
7:39 - Что будет, если съесть жвачку?
8:17 - А если съесть много сладкого, то попа правда слипнется?
9:07 - Почему зевота заразна?

9:41 - Зачем мы спим?
10:53 - Почему кошки мурлычат?
11:52 - Кто умнее – кошка или собака?
12:22 - Почему кошки боятся огурцов?

13:24 - Мозг динозавра был размером с грецкий орех?
14:46 - Правда, что у динозавров были перья?
15:40 - Динозавры умерли от падения метеорита?
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