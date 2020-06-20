Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы

Почему небо голубое? Что будет, если съесть жвачку? Кто умнее – кошка или собака? Отвечаем на головоломные "детские" вопросы, которые могут поставить родителей в тупик. Возможно, и вы найдете здесь ответ на вопрос, который мучал вас с детства.

Радио Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы

1:39 - Сколько на небе звезд?

2:45 - Что за пятна остаются на глазах, если посмотреть на Солнце?

3:43 - Почему небо меняет цвет?

4:32 - А бывают одинаковые снежинки?

5:55 - Может семечко или косточка прорасти в животе?

7:39 - Что будет, если съесть жвачку?

8:17 - А если съесть много сладкого, то попа правда слипнется?

9:07 - Почему зевота заразна?

9:41 - Зачем мы спим?

10:53 - Почему кошки мурлычат?

11:52 - Кто умнее – кошка или собака?

12:22 - Почему кошки боятся огурцов?

13:24 - Мозг динозавра был размером с грецкий орех?

14:46 - Правда, что у динозавров были перья?

15:40 - Динозавры умерли от падения метеорита?

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