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Коронаречь: как COVID-19 и карантин меняют язык

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200620/1030358068/Koronarech-Kak-COVID-19-i-karantin-menyayut-yazyk-Chast-I-.html

Послушайте эпизод, чтобы не приумножать инфодемию и узнать, какими словами рассказывать будущим "корониалам" о "коронапокалипсисе."

Радио
Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык

Кто чем занимается во время COVID-19? "Короноики" ругаются с "ковид-диссидентами", "карантинейджеры" творят "коронарт," а "ковидиоты" жалуются на "локдаун". Ничего не поняли?
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