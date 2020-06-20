Коронаречь: как COVID-19 и карантин меняют язык

Кто чем занимается во время COVID-19? "Короноики" ругаются с "ковид-диссидентами", "карантинейджеры" творят "коронарт," а "ковидиоты" жалуются на "локдаун". Ничего не поняли?
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Кто чем занимается во время COVID-19? "Короноики" ругаются с "ковид-диссидентами", "карантинейджеры" творят "коронарт," а "ковидиоты" жалуются на "локдаун". Ничего не поняли?
Слушайте подкасты РИА Новости.
На уходящей неделе милиция Абхазии раскрыла новые наркотические преступления - обнаружила несколько участков, где выращивали марихуану и мак, и задержала граждан в состоянии наркотического опьянения, а на дорогах было зафиксировано более 1200 нарушений.
20 июня в Южной Осетии - общенациональный день траура в память о жертвах геноцида 1920 года, жертвами агрессии тогда стало около 7% от всего населения Южной Осетии.
Во всем мире новым типом коронавируса заразились более 8 миллионов 800 тысяч человек, жертвами болезни стали около 460 тысяч, 4 миллиона 600 тысяч человек выздоровели.
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