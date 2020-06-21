Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи

Что заставляет ученых искать живое и неживое в космосе, как достижения астрономии применяют в обычной жизни и что в конце концов означает ретроградность планет, популярно объясняет доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.

Радио Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи

На Землю когда-нибудь точно упадет большой метеорит, а в Солнечной системе есть места, где могут обитать инопланетяне.

Возможна ли гибель Земли от метеорита? Как ищут инопланетян и как понимают, где их искать? Зачем ученые исследуют объекты, находящиеся в сотнях световых лет от Земли, и почему у фундаментальной науки нет конкретной цели? Как страны и отдельные учёные делят между собой обсерватории и телескопы? И что такое ретроградный Меркурий на самом деле?

Почему в науке нет места для веры и снисхождения, объясняет астроном, заведующий Отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе:

01:20 То, что в прошлом веке казалось фантастикой: чем занимается астрономия сегодня?

05:20 "Нам интересна тайна сама по себе": зачем знать, что происходит за пределами Солнечной системы

06:40 Наблюдение за спутниками или датчики охранных систем: прикладная ценность астрономии

09:00 Вопрос на полях: правда ли, что Земля не похожа на шар?

10:30 Инопланетяне: что и где надо искать?

17:00 Где стоит поискать жизнь в Солнечной системе (нет, не на Марсе)

20:10 Как учёные делят обсерватории и телескопы

23:30 "Исследования исследований": как измерить успешность учёного, и кто решает, кому дать "печеньки"

24:45 "Это дело политиков, а не ученых": космическое пространство должно оставаться нейтральным?

25:20 Какое открытие он ждет больше всего?

27:00 "Нам бы до 2021 года дотянуть": что угрожает Земле из космоса

29:00 "Мы точно знаем, что на Землю когда-нибудь что-нибудь крупное упадет": может ли Земля погибнуть от метеорита, и можно ли это предотвратить

31:30 "До тех пор, пока меня не начинают с ними путать": что астрономы думают об астрологах

33:30 Что такое ретроградность планеты на самом деле и почему кажется, что звездопад бывает только в августе

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