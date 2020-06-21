Отырба: счастливые лица пациентов и их родных доказывают правильность выбора профессии

О роли медицинских работников сегодня и о том, как пришла в профессию в эфире радио Sputnik рассказала детский хирург, заведующая детской поликлиникой Гудаутской центральной районной больницы Ангелина Отырба.

Радио Отырба: счастливые лица пациентов и их родных, доказывают правильность выбора профессии

Ежегодно в третье воскресенье июня, в бывших странах СССР по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника.

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и востребована всегда. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний.

В эфире радио Sputnik Абхазия детский хирург, заведующая детской поликлиникой Гудаутской центральной районной больницы Ангелина Отырба рассказала, почему решила стать врачом, кто стал ее наставником в начале профессионального пути, как привыкали с коллегами к условиям работы с больными COVID-19, что помогает преодолеть усталость в сложной работе.

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