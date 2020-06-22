Шат-ипа о туризме в пандемию в Абхазии: запаздываем с разработкой мер

Есть ли перспектива у курортного сезона в Абхазии в условиях пандемии, какими должны быть меры для всех заинтересованных сторон, своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделилась кандидат экономических наук Хатуна Шат-ипа.

Радио Шат-ипа о туризме в пандемию в Абхазии: запаздываем с разработкой мер

Проблемы и перспективы развития туризма в условиях пандемии обсудили за круглым столом научные сотрудники центра социально-экономических исследований, чиновники и бизнесмены.

"Абхазия не одна столкнулась с такой проблемой, нам надо обязательно посмотреть на опыт других стран, соседей. Хороший пример - Краснодарский край. Ситуация там была непростая, но все гостиницы будут принимать без ограничений. Туристы будут приезжать без обязательного прохождения самоизоляции, без наличия справок. Наши соседи сумели подготовиться, они не ждали, когда снимут карантин, а готовились заранее по известным официальным требованиям. А нам надо извлекать уроки из ситуации. Мы уже запаздываем с разработкой мер. Пусть и с опозданием, но надо обязательно готовиться к открытию границы", - отметила Шат-ипа.

По словам эксперта, профильными ведомствами и министерствами должен быть разработан документ, который регламентирует для всех участников правила - понятные, доступные и выполнимые как для принимающей стороны, так и для потенциальных туристов.

"Нам нужно посылать четкие сигналы, правила, чтоб каждый турист, пересекая границу понимал, как и куда обращаться в случае каких-то проблем со здоровьем. Надо проводить мощную, информационную подготовку и с нашим местным населением. Сейчас мы должны понимать, что в случае открытия границы мы должны проявить ответственность и должны быть готовы поменять свой образ жизни, чтоб спастись самому и спасти экономику страны", - сказала Шат-ипа.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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