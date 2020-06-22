Вирусолог Альштейн о вакцинации от COVID-19: по идее должна быть эффективной

Руководство России и организации в сфере здравоохранения уже принимают меры, направленные на налаживание процесса масштабирования производства вакцины от COVID-19. Безопансость и эффективность препарата в эфире радио Sputnik оценил академик РАЕН Анатолий Альштейн.

Радио Вирусолог Альштейн о вакцинации от COVID-19: по идее должна быть эффективной

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, руководство России и организации в сфере здравоохранения уже принимают меры, направленные на налаживание процесса масштабирования производства препарата.

По оценке академика, эта вакцина позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет. Вакцину будут вводить человеку два раза. Гинцбург пояснил, что длительное действие препарата удалось доказать в ходе совместной работы НИИ и медучреждений Минобороны России в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

Безопасность этой вакцины в эфире радио Sputnik оценил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, член редколлегии журнала "Молекулярная генетика, микробиология и вирусология" Анатолий Альштейн.

"Вакцина является профилактическим препаратом, она вводится здоровым людям, поэтому о симптомах здесь речи не идет. Такой тип вакцины, который разрабатывается в институте, скорее всего, может быть применен при разных возрастах, но должны быть здоровые люди… Это уже довольно отработанный вектор. С учетом изучения этого вектора, вакцина должна быть безопасной, каких-то осложнений не следует. После проведения соответствующих проверок, ее спокойно можно будет применять на большом количестве людей. По идее, она должна быть эффективной. Но поскольку никто никогда эту вакцину по-настоящему не испытывал в отношении ее эффективности, то этот вопрос будет изучаться уже в процессе самой эпидемии. А эпидемии у нас, конечно, будут. Если не в эту волну, то в следующую будут люди, которые будут заражаться и применение этой вакцины может показать, насколько она эффективна", - отметил вирусолог.

Ученый отметил, что для того, чтобы понять, что вакцина работает, необходимо иммунизировать 70-80 процентов людей.

"Начало применения вакцины, которое будет уже в этом году, будет заключаться в том, что не миллионы людей будут вакцинироваться, а только тысячи. И здесь могут быть будет более тщательные подходы. Это то, что называется второй и третьей фазой испытания вакцины", - рассказал Альштейн.