Библая об обсуждении НДС: хорошо, что начался диалог предпринимателей и власти

Радио Библая об обсуждении НДС: хорошо, что начался диалог предпринимателей и власти

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел ряд встреч с предпринимателями, на которых обсуждался вопрос эффективности действующих принципов уплаты НДС. Последняя такая встреча прошла с теми предпринимателями, деятельность которых нормативно освобождена от уплаты ввозного налога на добавленную стоимость. Речь шла о порядке начисления и уплаты налога, сроков возможной отсрочки, вопросы целесообразности льготного применения налога в зависимости от сферы деятельности предприятия.

Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеслав Библая считает, что НДС должны платить либо все предприниматели страны, либо никто.

"Это правильно, это справедливо, во всех странах так. Нигде нет такого, как у нас – часть бизнеса обложили НДС, а другую часть освободили. Поэтому мы предложили либо совсем его убрать, либо снизить ставку и расширить список, то есть всех подвести под этот НДС. Третий вариант, который мы предлагаем – сделать оплату НДС после реализации товара. Это было бы удобнее предпринимателям. Это было бы сложно для администрирования, но это как-то облегчило бы деятельность предпринимателей. Если не получится ввести НДС после оплаты, то мы еще предлагаем ввести отсрочки. То есть выпустили таможенную декларацию, а потом, через два-три месяца мы по этой декларации оплатили задолженность, которая образуется", - рассказал Вячеслав Библая.

Как бы там не было, хорошо, что начался диалог между предпринимателями и властью, отметил бизнесмен.

"Нам нравится, что нас хотя бы уже слушают. Мы надеемся, что в ближайшее время будет окончательная встреча, на которой будут внесены предложения, которые будут удобны и государству, и предпринимателям", - подчеркнул председатель Ассоциации предпринимателей.

Премьер-министр страны на встрече с предпринимателями 19 июня отметил, что подобные встречи с представителями бизнеса станут системными для обоснованного заключения экономическим блоком Правительства целевой эффективности НДС.

Читайте также: