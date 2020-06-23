Политолог о поправках в Конституцию России: страна перейдет в новый статус

Радио Политолог о поправках в Конституцию России: страна перейдет в новый статус

Президент России Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты. Об этом пишут РИА Новости. По словам главы государства, для себя он еще ничего не решил, однако такая вероятность существует. Кроме того, считает Путин, в противном случае через несколько лет "на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников" вместо нормальной работы. А в эфире радио Sputnik Южная Осетия значение поправок в Конституцию прокомментировал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"Благодаря этим поправкам, Россия переходит в новый статус. Россия укрепляет национальный суверенитет. Сейчас начинается процесс суверенизации, который захватывает одну страну за другой. Конституция действующая была написана в 90-е годы. Это слепок конституции любого демократического государства. Там плохо учитываются национальные особенности. А сейчас мы возвращаемся к корням. Все спорят о таком пункте, как обнуление сроков президентства Путина, что он может баллотироваться еще. Если говорить о роли Путина, то он сыграл колоссальную роль. Он вернул России достоинство. Мы сейчас позиционируем себя, как геополитическая сила. У большинства, кроме симпатии, есть гордость за свою страну... будем голосовать за эти поправки.

Здесь вопрос в следующем. Ему предстоит выстроить новую политическую систему. Это не переход к авторитаризму, а переход государства в новое качество. И второе - это преддверие ощущения катаклизм, которые сейчас происходят и в которые мы тоже вовлечены. Это спад экономики, пандемия коронавируса высветила определенные проблемы, когда нужно укреплять госмеханизмы. Мир перестает быть устойчивым. В окружении России могут происходить катаклизмы. Могут исчезнуть страны и народы. Формируются новые силы. Мы стоим перед серьезными испытаниями. Еще один момент - работа с потенциальными союзниками.

Сейчас Россия - президентская республика. Благодаря поправкам, фактически вводится полупарламентская республика. Партия, победившая на выборах, будет иметь право формировать свое правительство и выставлять своего премьер-министра... Правительство будет работать как самостоятельный орган и может не всегда соглашаться с президентом. Это тоже принципиально важно", - сказал политолог Станислав Тарасов.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании, которое будет проходить с 25 по 30 июня.

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