Иммунолог: COVID-19 "стал добрее", однако пандемия пока не прекратилась

Говорить о прекращении пандемии можно, если у 60 процентов населения планеты выработается иммунитет, тогда распространение вируса замедлится естественным путем, считает иммунолог Владислав Жемчугов.

Радио Иммунолог: COVID-19 "стал добрее", однако пандемия пока не прекратилась

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, половина новых случаев пришлась на Северную и Южную Америку. Также значительное количество случаев инфекции выявлено в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

В интервью Sputnik Литва доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что говорить о прекращении пандемии нельзя до тех пор, пока у 60 процентов населения не выработается иммунитет.

"То есть тогда естественным путем вирус сам затормозится, натыкаясь на уже переболевших или вакцинированных людей... Ну да, конечно, невозможно долгое время держать людей в напряжении, потому что все прекращается, но надо использовать эти сдерживающие меры для того, чтобы нарастить мощность системы здравоохранения. В первую очередь, чтобы люди не гибли, которые болеют в тяжелой форме, потому что это больше всего бьет по психике народа и настраивает их против, в общем-то, правительств государств, что ограничения зря. Поэтому первое, что нужно, – ограничения, конечно, держать там, где система здравоохранения не справляется, людям это объяснять, почему приняты эти меры", – сказал он.

Кроме того, как отметил иммунолог, необходимо постепенно смягчать ограничения с учетом того, что вирус "стал добрее", выявляется все меньше тяжелых форм.

"Почему Южная Америка? Потому что там не развита инфраструктура здравоохранения, есть такие огромные мегаполисы – Сан-Паоло, Рио-де-Жанейро, – кто там был, тот знает, что там невозможно достичь никакого здравоохранения в принципе, поэтому там пока, как говорится, все не выгорит, способное болеть, ничего не остановится. А в целом да, пока есть масса населения, не контактировавшая с вирусом, небольшая, что показывает тест на антитела… Вот, например, в России 20 процентов, или 15 процентов, пока разные цифры идут. То есть сорок процентов до 60, когда эпидемия остановится естественным путем. Во всем мире точно так же, она не прекратится, пока не переболеют или не будут вакцинированы от 60 процентов населения", – заключил он.

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели свыше 8,8 миллиона человек, как минимум 465 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.