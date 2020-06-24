11:07 24 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.84
  • EUR77.68
Поиск
LIVE:
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: археологи о раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены"

Радио
Получить короткую ссылку
1810
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200624/1030384460/Takie-obstoyatelstva-arkheologi-o-raskopkakh-na-proekte-Tayny-Velikoy-Abkhazskoy-steny.html

О завершении основного этапа исследования Великой Абхазской стены в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали участники экспедиции - младший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Шандор Кайтан и научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный.

Радио
Такие обстоятельства: археологи о раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены"

Завершен основной этап исследования Великой Абхазской стены. Участники экспедиции - руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены", младший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Шандор Кайтан и научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный рассказали, какие тайны могут приоткрыть результаты кропотливой и масштабной работы, которая длилась больше года.

Под основным этапом археологи предполагают полевые работы по исследованию объектов культурного наследия.

"Мы выбрали такие объекты, где нам попался очень богатый материал, который послужит для разгадки тайны Великой Абхазской стены. Однако мы пока не спешим с выводами. Считаю, что нужно тщательно обработать материал, чтобы высказать свое мнение о постройке объекта. Сам материал в разных частях имеет свою стилистику, свои особенности", - сообщил Кайтан.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как украсили Москву к параду Победы
Имитация эффективности: Латвия, Литва и Эстония совместно модернизируют флот
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться