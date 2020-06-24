Такие обстоятельства: археологи о раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены"

Радио Такие обстоятельства: археологи о раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены"

Завершен основной этап исследования Великой Абхазской стены. Участники экспедиции - руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены", младший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Шандор Кайтан и научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный рассказали, какие тайны могут приоткрыть результаты кропотливой и масштабной работы, которая длилась больше года.

Под основным этапом археологи предполагают полевые работы по исследованию объектов культурного наследия.

"Мы выбрали такие объекты, где нам попался очень богатый материал, который послужит для разгадки тайны Великой Абхазской стены. Однако мы пока не спешим с выводами. Считаю, что нужно тщательно обработать материал, чтобы высказать свое мнение о постройке объекта. Сам материал в разных частях имеет свою стилистику, свои особенности", - сообщил Кайтан.