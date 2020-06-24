Политолог о ситуации на границе Южной Осетии: Грузия выстраивает систему провокаций

Радио Политолог о ситуации на границе с Южной Осетией: пока идет политический реванш

Грузинские силовики выставили еще один пост МВД на северо-восточной окраине населенного пункта Чорчана Южной Осетии. Пост размещен неподалеку от населенного пункта Уиста (Цнелис). Объект расположен в лесополосе, на нем фиксируется не менее пяти сотрудников полиции.

В рамках развития приграничной инфраструктуры тбилисский режим заявил о начале строительства трехкилометрового участка асфальтовой дороги Бролосани-Чорчана, что позволит грузинской стороне в случае необходимости обеспечить максимально быстрое передислоцирование в данный район дополнительных сил и средств.

"Выстраивается четкая, планомерная система провокаций, которые будут играть роль бомбы замедленного действия. Ничего удивительного в политике грузинских властей нет. Те декларации, те жесткие заявления, рекомендации, ультиматумы, которые звучат из уст Зурабишвили, ставшей официальным антиюгоосетинским рупором в Закавказье, должны во что-то реализоваться... Неслучайно выбирается эта часть границы. Сюда приковано не только военное и политическое внимание, но и информационное влияние. Как и во времена Саакашвили, ставка современного грузинского истеблишмента - на выстраивании информационной пропаганды", - отметил Артур Атаев в эфире радио Sputnik Южная Осетия.

"Пока идет информационный реванш. Главная цель этого информационного и политического реванша – это создание нападения, то есть грузины готовятся нападать, как это было в 2008 году, в 2004 году. На сегодняшний день отрабатывается тактика и стратегия, которая будет реализована", - сказал эксперт.

21 мая в окрестностях села Ксуис Цхинвальского района полиция Грузии и представители МНЕС незаконно пересекли границу республики. На следующий день, 22 мая, грузинские полицейские прошли на десять метров вглубь территории Южной Осетии, нарушив режим госграницы у села Хелчуа Цхинвальского района.