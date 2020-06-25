Авиаэксперт оценил шансы на полное открытие перелетов до конца года

Росавиация предлагает возобновить международное авиасообщение со странами СНГ, и только потом – с дальним зарубежьем, в зависимости от эпидемиологической обстановки. В эфире радио Sputnik эти планы оценил руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

Радио Авиаэксперт оценил шансы на полное открытие перелетов до конца года

В Росавиации предложили план по возобновлению международных перелетов, сообщает "Коммерсант". Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Главный редактор портала Avia.ru Network, авиационный эксперт Роман Гусаров оценил представленный план.

"План, предложенный Росавиацией, вполне понятный и разумный. Конечно же, открыть авиасообщение сразу во всех направлениях – неправильно, да и невозможно. Потому что не только мы закрыты от других стран, но и многие страны закрыты от нас. В частности, Евросоюз, который планирует с 1 июля открыть свои внешние границы, пока не будет допускать граждан России, США и Бразилии. В ЕС считают, что у нас эпидемиологическая ситуация еще далека от идеала. Поэтому авиасообщение будет открываться постепенно. Сначала страны СНГ, а затем, скорее всего, страны, куда традиционно россияне летают отдыхать – это страны на Черном и на Средиземном морях", – сказал Роман Гусаров в интервью радио Sputnik.

По его мнению, возобновление авиасообщения со странами СНГ может произойти уже в ближайшее время, а некоторые европейские государства могут остаться недоступными до конца года.

"Я не думаю, что темпы открытия авиасообщения будут очень высокими. Возможно, что в этом году многие страны для нас так и останутся недоступными. Полагаю, что о реальном возобновлении авиасообщения можно будет говорить не ранее весны следующего года", – отметил эксперт.