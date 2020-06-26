Генетик о происхождении COVID-19: вероятнее, что это убежавший вирус из лаборатории

Что движет ученым, когда он проводит опасные эксперименты с генами, и мог ли коронавирус быть создан искусственно, рассуждает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Радио Генетик о происхождении COVID-19: вероятнее, что это убежавший вирус из лаборатории

По мнению ученого, гораздо вероятнее, что коронавирус "убежал" из лаборатории, чем его случайный переход от больной летучей мыши к человеку. Есть у него и предположение, что именно могло вдохновить его коллег на такой опасный эксперимент.

"Все это прикрывается медициной, возможным изучением патогенов, которые потенциально могли бы быть опасны… Но я вас заверю, большинство ученых занимаются наукой не потому, что это кому-то нужно, а просто потому, что это очень круто. И вы отвечаете на вопросы, которые сами задаете. Тем не менее, мы понимаем, что науку не будут финансировать просто так", — рассуждает Волчков.

По его словам, коронавирус на самом деле не самый опасный из существующих вирусов. Есть вещи и страшнее, но далеко не всегда эксперименты связаны с потенциальным заражением человека.

"Мы сейчас переживаем страшнейшую пандемию. Но есть вирусы гораздо опаснее, если мы с ними начнем "играть". Выпустив такой вирус на свободу случайно или намеренно, он может стать крайне летальным", — сказал генетик в эфире радио Sputnik Беларусь.