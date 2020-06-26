Такие обстоятельства: Карди-оглы о перспективных боксерах Абхазии

О том, как абхазские боксеры и борцы приступили к тренировкам после самоизоляции, как поддерживали спортивную форму на карантине в эфире радио Sputnik рассказал директор Республиканской детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди-оглы.

Радио Такие обстоятельства: Карди-оглы о перспективных боксерах Абхазии

"Сейчас мы тренируемся на набережной Сухума. До недавнего времени готовиться было не к чему, потому что граница с Россией закрыта. Но сейчас мы готовимся к внутреннему чемпионату, который может состояться через месяц", - рассказал заслуженный тренер Абхазии по боксу Карди-оглы.

Он также сообщил, что во время карантина спортсмены не сидели без дела, тренировки проходили в домашних условиях, что было обязательно.

На сегодняшний день Республиканская детско-юношеская спортивная школа охватывает полторы тысячи детей, из которых 450 – боксеры. Тренер отмечает, что количество детей постоянно увеличивается. По его словам, в Абхазии много перспективных боксеров.