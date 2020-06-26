17:26 26 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.13
  • EUR77.54
Поиск
Алик Карди оглы
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: Карди-оглы о перспективных боксерах Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
4010
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200626/1030413784/Takie-obstoyatelstva-Kardi-ogly-o-perspektivnykh-bokserakh-Abkhazii-.html

О том, как абхазские боксеры и борцы приступили к тренировкам после самоизоляции, как поддерживали спортивную форму на карантине в эфире радио Sputnik рассказал директор Республиканской детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди-оглы.

Радио
Такие обстоятельства: Карди-оглы о перспективных боксерах Абхазии

"Сейчас мы тренируемся на набережной Сухума. До недавнего времени готовиться было не к чему, потому что граница с Россией закрыта. Но сейчас мы готовимся к внутреннему чемпионату, который может состояться через месяц", - рассказал заслуженный тренер Абхазии по боксу Карди-оглы.

Он также сообщил, что во время карантина спортсмены не сидели без дела, тренировки проходили в домашних условиях, что было обязательно.

На сегодняшний день Республиканская детско-юношеская спортивная школа охватывает полторы тысячи детей, из которых 450 – боксеры. Тренер отмечает, что количество детей постоянно увеличивается. По его словам, в Абхазии много перспективных боксеров.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Акармарская тройка: водопады шахтерского поселка
Концерт для "зеленой" публики: в Барселоне сыграли для растений
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться