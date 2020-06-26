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Дмитрий Цимцба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цимба о состоянии ЖКХ Абхазии: ремонтировать нужно все и в комплексе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200626/1030414143/Tsimba-o-sostoyanii-ZhKKh-Abkhazii-remontirovat-nuzhno-vse-i-v-komplekse-.html

Начальник Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какие приоритеты и акценты стоят перед управлением.

Радио
Гражданин и начальник: Цимба о сфере строительства и ЖКХ в Абхазии

"Приоритет для нас один – профессионально и качественно выполнять работу. Акцентов много можно сделать, один из которых – ужесточение контроля. Связано это с тем, что сегодня много частных строек проходит бесконтрольно. Не должно быть "что вздумается, то и построил"… По лицензиям тоже есть некоторые вопросы. В нынешних реалиях они выдаются бессрочно. Лицензия выдается под индивидуального специалиста, а через время этого человека может не быть, но лицензия остается. Чтобы такого не было, мы хотим вернуть систему переаттестации, чтобы понимать, есть эти сотрудники или нет", - сказал Цимцба.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Цимба оценивает как очень плохое.

"У нас с этим большие проблемы. Все течет, все поломано. Где-то пытаются что-то частично отремонтировать. Но, ремонтируя в точке "А", нет гарантии, что не произойдет что-то в точке "В". Поэтому ремонтировать надо все и в комплексе", - отметил Цимцба.

19 июня Президент Абхазии Аслан Бжания назначил начальником Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Цимцба.

Ранее он занимал должность начальника производственно-технического отдела Госкомпании "Абхазстрой".



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