Цимба о состоянии ЖКХ Абхазии: ремонтировать нужно все и в комплексе

Радио Гражданин и начальник: Цимба о сфере строительства и ЖКХ в Абхазии

"Приоритет для нас один – профессионально и качественно выполнять работу. Акцентов много можно сделать, один из которых – ужесточение контроля. Связано это с тем, что сегодня много частных строек проходит бесконтрольно. Не должно быть "что вздумается, то и построил"… По лицензиям тоже есть некоторые вопросы. В нынешних реалиях они выдаются бессрочно. Лицензия выдается под индивидуального специалиста, а через время этого человека может не быть, но лицензия остается. Чтобы такого не было, мы хотим вернуть систему переаттестации, чтобы понимать, есть эти сотрудники или нет", - сказал Цимцба.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Цимба оценивает как очень плохое.

"У нас с этим большие проблемы. Все течет, все поломано. Где-то пытаются что-то частично отремонтировать. Но, ремонтируя в точке "А", нет гарантии, что не произойдет что-то в точке "В". Поэтому ремонтировать надо все и в комплексе", - отметил Цимцба.

19 июня Президент Абхазии Аслан Бжания назначил начальником Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Цимцба.

Ранее он занимал должность начальника производственно-технического отдела Госкомпании "Абхазстрой".