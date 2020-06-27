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Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно": от бессонницы до лунатизма - правда и мифы про сон

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Темы:
Подкасты РИА (351)
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Нужно спать не меньше восьми часов в день, но "пересып" — вреден. Засыпать лучше до полуночи, но обязательно на спине. Есть на ночь нельзя, но, говорят, алкоголь помогает уснуть. Какие из "правил сна" действительно научны, а какие — просто миф?

Радио
"ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон

Сны — это наши внутренние переживания? И почему они кажутся ярче на изоляции?

Сколько часов сна в день нужно на самом деле? Существуют ли совы и жаворонки, и почему большинство — все же "голуби"? На выходных можно отоспаться? Почему возникает бессонница, а некоторые говорят и даже бегают во сне? Что такое сонный паралич и как выйти из этого состояния? Летаргический — не выдумка? Можно ли управлять сновидениями или обмануть организм с помощью интервального сна?

О всевозможных стереотипах про сон Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у сомнолога, кандидата медицинских наук Софии Черкасовой.

В эпизоде подкаста Истории.doc — люди, столкнувшиеся с сонным параличом, рассказывают, что они испытали.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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Темы:
Подкасты РИА (351)


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