"ЯсноПонятно": от бессонницы до лунатизма - правда и мифы про сон

Сны — это наши внутренние переживания? И почему они кажутся ярче на изоляции?
Сколько часов сна в день нужно на самом деле? Существуют ли совы и жаворонки, и почему большинство — все же "голуби"? На выходных можно отоспаться? Почему возникает бессонница, а некоторые говорят и даже бегают во сне? Что такое сонный паралич и как выйти из этого состояния? Летаргический — не выдумка? Можно ли управлять сновидениями или обмануть организм с помощью интервального сна?
О всевозможных стереотипах про сон Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у сомнолога, кандидата медицинских наук Софии Черкасовой.
В эпизоде подкаста Истории.doc — люди, столкнувшиеся с сонным параличом, рассказывают, что они испытали.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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