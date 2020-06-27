Не верю: распыляли вирус с вертолетов, отмена +20км/ч, польза крема от 5G

Кто и зачем “вбросил” новость, что Абрамович купил картину “Крик” Мунка? И правда ли, что в России испытывают вакцину в виде йогурта?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
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15:40 Почему даже если бы 5G было опасно, кремы от него - бесполезны (разбираемся вместе с telegram-каналом “Записки врача”)
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22:20 В России испытывают вакцину-йогурт, вырабатывающую иммунитет к COVID. Серьезно?!
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