"Это надолго": стоит ли запрещать гаджеты детям?

Радио "Это надолго": стоит ли запрещать гаджеты детям?

Страдает ли статус ребенка в школе, если у него нет дорого смартфона? Лишать ли телефона в качестве наказания? И как понять, что началась зависимость?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, во сколько лет можно купить ребёнку смартфон, а во сколько — уже поздно.

Как правильно знакомить детей с виртуальным миром? Могут ли гаджеты вызвать зависимость, когда тебе всего четыре года? Какие временные ограничения по использованию гаджетов есть для каждого возрастного периода? К чему может привести бесконтрольное использование смартфонов? Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психолога и детского игрового терапевта Елену Чепцову.

Как помочь подростку не запутаться в виртуальных сетях, читайте здесь.

4:30 С какого возраста можно давать ребёнку смартфон

6:15 Как объяснить детям, что смартфон им не нужен, если сама не выпускаешь его из рук

8:10 Как знакомить детей с миром технологий

9:30 Как понять, что появляется зависимость

12:00 Какие есть для каждого возрастного периода временные ограничения использования гаджетов

13:15 Может ли смартфон быть наградой или наказанием

15:00 Можно ли включать мультфильмы на планшете во время кормления или пока моешься

18:10 Правда, что гаджеты могут вызывать СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью)

20:10 Последствия бесконтрольного использования гаджетов

20:30 Когда гаджеты полезны

21:20 Покупать ли гаджет, чтобы выровнять статус ребёнка в детской иерархии

22:20 Как правильно родителям использовать гаджеты, чтобы дети учились этому у них

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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