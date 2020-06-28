"Страхи/Ошибки": почему все время нет денег?

Радио "Страхи/Ошибки": почему все время нет денег?

Кажется, пришло время поговорить о том, как мы сами себя ограничиваем и не впускаем деньги в свою жизнь.

Советское прошлое сформировало особое отношение к деньгам: довольствуйся малым, не выделяйся и не высовывайся, будь скромным. Сейчас другое время, но эти установки никуда не делись. Они подкрепляют психологию бедности — словосочетание от которого фонит инфоцыганством, но это на самом деле существует. Опасения, связанные с деньгами, небрежное отношение к ним, зависть и агрессия в сторону более обеспеченных, элементарная финансовая неграмотность — черты психологии бедности.

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, от каких привычек и мыслей нужно избавиться навсегда, чтобы улучшить своё финансовое положение.

1:20 Как мы сами не разрешаем себе быть богатыми? (привет, проблемы воспитания)

5:00 Как христианство и Советский союз "поощряли" бедность

8:45 Какие установки и паттерны поведения взрослые навязывают детям по отношению к деньгам

11:40 Почему счастье часто связывают с деньгами и богатством

15:15 Дорогие покупки — ступень к богатству или расточительство?

17:15 "Человек-халява": почему умение экономить и находить скидки — плохая привычка

23:30 Что нас делает беднее: страх, неуважение денег и недостаточная финансовая грамотность

25:45 Как выбраться из чёрной нищеты?

38:45 Сколько можно ли жить в долг?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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