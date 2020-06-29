Чурина: Абхазия - клондайк для экологического туризма

Радио Чурина про экологический туризм

Елена Чурина считает, что в Абхазии большие перспективы имеет экологичексий туризм.

"Вы для экологического туризма – клондайк. Вся эта экономическая блокада, а также невозможность покупать в Абхазии недвижимость и землю, на самом деле вас спасает и позволяет сохранить первозданную экологическую чистоту в очень многих местах, не только в национальном парке, на Рице. Есть очень продуманные, хорошие концепции по развитию экологического туризма. За основу можно взять очень хорошие мировые образцы, развернуться в эту сторону и сделать все на очень хорошем уровне. В этом плане Абхазии ничего не мешает. Как сейчас Россия развернулась в сторону внутреннего туризма – пандемия заставила это сделать, также и Абхазии ничего не мешает сейчас развернуться в сторону экологического туризма – продолжая поддерживать природный уровень республики, на очень хорошем уровне добавить инфраструктуру, которая позволит поехать в страну не только российскому туристу, но и мировому", - отметила Чурина.

Эксперт считает, что Абхазия уникальная республика, потому что здесь сохранена первозданная природа.