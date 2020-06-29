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Казанцев назвал причины для возобновления авиасообщения между Россией и странами СНГ

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200629/1030430301/Kazantsev-nazval-prichiny-dlya-vozobnovleniya-aviasoobscheniya-mezhdu-Rossiey-i-stranami-SNG.html

Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев прокомментировал предложение главы Росавиации о возобновлении воздушного сообщения между РФ и странами Содружества независимых государств.

Радио
Казанцев назвал причины для возобновления авиасообщения между Россией и странами СНГ

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству РФ план по возобновлению международного авиасообщения. По его мнению, начинать следует с государств СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее письмо направлено в Роспотребнадзор, а также в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Там рассказали, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается, но окончательные решения будут принимать с учетом договоренностей с другими государствами.

Директор Аналитического центра МГИМО доктор политических наук Андрей Казанцев отметил, что для возобновления авиасообщения между РФ и странами СНГ в период пандемии есть несколько причин.

"Первая - очень тесные миграционные связи, также родственные связи многих людей. Вторая - эпидемическая ситуация достаточно сходная в России и постсоветских странах. И третья причина - исторические и экономические связи", - сказал Казанцев в беседе со Sputnik Таджикистан.

По его мнению, страны СНГ уже готовы к открытию авиасообщения с Россией. Однако, как отметил эксперт, складывается двоякая ситуация.

"Усиление авиасообщения будет способствовать распространению инфекции, но, с другой стороны, будет минимизирован экономический ущерб", - заключил эксперт.



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